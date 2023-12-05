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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوربان.. أرخص سيارة كهربائية من تويوتا| شاهد

اوربان أرخص سيارة
اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

كشفت شركة تويوتا عن إصدارها الكهربائي الجديد والذي أطلق عليه اسم تويوتا أوربان الكهربائية ، وذلك يأتي في ظل تطور شركة تويوتا من اجل التحول الي إنتاج السيارات الكهربائية ، وتعد تويوتا أوربان أرخص السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي تطرحها تويوتا في الأسواق .

 اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

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- أبعاد تويوتا اوربان  الكهربائية الجديدة :

 اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

تأتي سيارة تويوتا اوربان الكهربائية داخل الأسواق بطول 4300 مم، وعرض 1820 مم،  وارتفاع 1620 مم .

- محرك تويوتا اوربان الكهربائية :

 اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

تظهر سيارة تويوتا اوربان بمحرك كهربائي واحد أو محركين كهربائيين حسب فئة السيارة ، وستأتي اوربان  بعدة أحجام مختلفة من البطاريات التي توفر مستويات متعددة من المدى الكهربائي الصافي .

 اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

تنافس تويوتا اوربان العديد من السيارات الكهربائية مثل فولفو EX30 الكهربائية، و تويوتا bZ الكهربائية الجديدة، وتعتمد اوربان على منصة كهربائية خاصة غير مشتركة مع أي موديل آخر.

 اوربان أرخص سيارة كهربائية من تويوتا

جدير بالذكر أن تويوتا أوربان الـ SUV واحدة من 15 سيارة كهربائية تهدف تويوتا لطرحها في عدة أسواق عالمية بحلول عام 2026 .

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