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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تحرك مصري جديد.. غزة تعاني والقاهرة تطرق أبواب واشنطن لردع إسرائيل

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

تقدم مصر دعما بلا حدود وجهودا مكثفة متواصلة لدفع عملية السلام وحل القضية الفلسطينية حيث تقوم مصر بمجهودات مضنية على كافة الأصعدة ومختلف المستويات لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين بقطاع غزة.

الرئيس السيسي 

بحث مساعي وقف الحرب 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ينتظر أن يبحث خلالها المساعي الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأميركية في الكونغرس الأميركي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن بعد غد الخميس، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأخيرة.

وأكد أحمد أبو زيد، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

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رفض تهجير الفلسطينيين.. شكري يتلقى اتصالا عاجلا من وزير خارجية كولومبيا |تفاصيل

وأوضح أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وكذلك نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر.

الوزير سامح شكري

أهداف زيارة شكري لواشنطن 

وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للولايات المتحدة الأمريكية هي الزيارة الثالثة منذ بداية التصعيد على قطاع غزة.

وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الزيارة لها شقيين الأول له علاقة بالنشاط المصري المتعلق بحشد مجتمع دولي وحشد الرأي العام الدولي تجاه عدالة القضية وإيضاح حقيقة ما يحدث في قطاع غزة للرأي العالمي وخاصة الداخل الأمريكي.

وتابع: أما الشق الآخر متعلق بانضمام وزير الخارجية المصري سامح شكري في السابع من ديسمبر في اللجنة العربية الإسلامية الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية والتي تقوم بجولات في عدد من عواصم دول العالم وأيضا لنفس الهدف وهو حشد الرأي العام الدولي لمساندة القضية الفلسطينية وإيضاح حقيقة الأوضاع في قطاع غزة.

وواصل: وهذا يوضح الدور المصري البارز فيما يتعلق بالعمل الإقليمي والدولي ويبرز أيضا خلال هذه الزيارة خاصة وأن الدولة المصرية فاعل أساسي وركيزة أساسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالثوابت المصرية حاضرة طوال الوقت خلال هذه الزيارة وخلال هذه المباحثات، ففي الحقيقة التواصل المصري الأمريكي على مختلف دوائر صنع القرار، ويؤكد أن هناك تواصل بين القاهرة وواشنطن طوال الوقت بتأكيد يخدم تهدئة الأوضاع وهذا التصعيد.

واستطرد: فهناك اتصالات مكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا كان هناك لقاء بين الرئيس السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس وأيضا كان هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الي القاهرة من قبل، فبالتالي هناك تواصل مستمر.

وأردف: وأيضا هناك عدد من النواب الكونجرس الأمريكي أيضا أتوا الي القاهرة من أعضاء حزب الديمقراطي والجمهوري إذا هناك زخم بين القاهرة وواشنطن وأيضا يتم البناء عليهم من خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري التي أيضا سوف تشمل عدد من اللقاءات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي وأيضا وسائل الاعلام الأمريكي.

واختتم: وهذا في إطار التواصل المصري الدولي المستمر لدعم القضية الفلسطينية وفق الثوابت المصرية التي تحدد الخطوط الحمراء فيما يتعلق برفض مصر للتهجير القسري وعدم تصفية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين وغيرها من ثوابت تدافع عنها الدولة المصرية من خلال نشاطها السياسي والدبلوماسي حول العالم.

 جمال رائف

أولويات الدبلوماسية المصرية

وأعلن أمس  المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقي اتصالا من وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفا.

وقال أبو زيد عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس، إن الاتصال تناول الوضع الأمنى والإنساني المتدهور فى قطاع غزة، وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة لتثبيت الهدن الإنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد على الرفض القاطع لمحاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم.

وتحتل القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر ومركزية الأولويات في الجهود الدبلوماسية المصرية والمساعدات الإنسانية، وفي هذا السياق تحركت القيادة المصرية على ثلاث أصعدة بشكل متوازي لتنجح في حلحلة الأزمة في قطاع غزة ولضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة فى إقامة دولته وفقًا للمرجعية الدولية.

فعلى الصعيد الدبلوماسي تخوض مصر أشرس معاركها الدبلوماسية مع كافة القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة والمعنية بالقضية الفلسطينية، كما يبرز دور الدبلوماسية الشعبية، حيث تحركت الجهود الشعبية والأهلية وانتفض الشارع المصري لأجل الأشقاء فى قطاع غزة، وعلى صعيد الدعم الإنساني لم يدخر أي قطاع أو مؤسسة مصرية حكومية كانت أو أهلية جهدًا في تعبئة وتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بداية التصعيد واستهداف المدنيين وتشديد الحصار على قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

غزة القضية الفلسطينية سامح شكري واشنطن القمة العربية الإسلامية

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