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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول بمؤتمر المناخ: التعاون الإقليمي والشراكات يسهمان في تعزيز التخلص من الكربون

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

على هامش مشاركته فى قمة المناخ  COP 28 بدبي، ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان "دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"، بحضور كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة مبارز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وجوزيف ماكمونيجل، الأمين العام للمنتدى العالمي للطاقة، والدكتورة براتيما رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ.

وخلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أكد المهندس طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي.

وأوضح الملا أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة.

وقال إن منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة، حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي.

وأضاف أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.

وتناولت الجلسة مناقشة الأهداف المشتركة نحو تعزيز التعاون والفرص المستقبلية في منطقة شرق المتوسط.

واستعرض المشاركون فى الجلسة الدور المهم للتعاون الإقليمي في مشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيات وتوفير التمويل لتحقيق الهدف المشترك لمكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

الامين العام أسامة مبارز البترول والثروة المعدنية الانبعاثات الكربونية البنية التحتية البترول والغاز

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