هينزل لأقل من27 جنيها.. المواد الغذائية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. فيديو

كشف أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، موعد انتهاء أزمة السكر.

وقال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، خلال خلال مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "MBC مصر"، إن أزمة نقص السكر في الأسواق سببها رغبة المواطنين في تخزينه إلى شهر رمضان.

وأكد أنه لا يوجد أي عجز في إنتاج السكر، موضحا أن سعر السكر في الأسواق 27 جنيه ومتوفر بجميع المنافذ الاستهلاكية، معقبا: بعض التجار يلجأون للتخزين لرفع الأسعار.

وتابع: أزمة السكر الحالية ستنتهي خلال شهر ونصف على الأكثر بعد زيادة الإنتاج وضخ كميات كبير في الأسواق، قائلا: كيلو السكر هينزل لأقل من 27 جنيه وبقول للتجار اللي خزنوا هتخسروا.