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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات توعوية تجوب القرى والنجوع بالغربية لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تواصل محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل، حيث تجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ويواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

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وقام محافظ الغربية بجولة صباحية لمتابعة التجهيزات ب3 مراكز هي السنطة وزفتي وسمنود، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

بدأت الجولة بمركز ومدينة السنطة حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة العامة بمدرسة السنطة الفندقية وتجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة عمار بن ياسر الرسمية.

 وتابع المحافظ الجولة بتفقد اللجان الانتخابية بمدارس السنطة الثانوية المشتركة ومدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي ومدرسة شبراقاص الابتدائية ومدرسة الوحدة المجمعة بشبراقاص ومدرسة الشهيد طيار محمود مبارك موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجان وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

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محافظة الغربية تطلق حملة توعية كبرى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024


وتابع المحافظ جولته بمركز ومدينة زفتى حيث تفقد المحافظ تجهز اللجان بمدرستي الشهيد طلبة السايح والشهيد أحمد نبيل عمارة بنهطاي، واستمرت الجولة بتفقد مقر اللجنة العامة بمركز شباب زفتى وتجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة كشك الابتدائية ومقرات اللجان الانتخابية بمدارس المهنية- وأبو الخير- عمر بن الخطاب- عثمان بن عفان- عمرو بن العاص موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

واختتم المحافظ الجولة بسمنود حيث تفقد تجهيزات اللجان بمدارس السادات الثانوية بنات وسمنود الابتدائية المشتركة ومدرسة أحمد علي وتجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة السيدة خديجة.

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وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

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جدير بالذكر ان محافظ الغربية وجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وأكد على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

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