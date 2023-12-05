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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال ثاني أيام معرض "EDEX 2023"..

وزير الإنتاج الحربي ورئيس تاكسيلا يبحثان التعاون في المجالات العسكرية

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" يستقبل رئيس شركة الصناعات الثقيلة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الفريق شاكر الله خطك رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا". 

جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي ، خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين مصر وباكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الباكستاني في مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومواصفات المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في معرض "EDEX 2023"، وتم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية

من جانبه ، أكد رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا" على اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خاصةً في ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري. 

وأشاد رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا"، بمعروضات "الإنتاج الحربي" داخل معرض "EDEX 2023" والتي تعكس تطوراً ونقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري المصري، معرباً عن تمنياته بالمزيد من النجاح لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية ، لافتاً إلى أن الجانب الباكستاني يشارك بعدد (٦) جهات عارضة داخل المعرض بالنسخة الجارية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر ، أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

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EDEX الانتاج الحربى وزير الانتاج الحربي الصناعات الثقيلة تاكسيلا باكستان مصر

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