متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقي .. صدمة في الوسط الفني بعد رحيل والدة ناهد السباعي المنتجة ناهد فريد شوقي صباح اليوم بشكل مفاجئ ، ونعاها عدد هائل من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

ناهد السباعي ووالدتها

سبب وفاة ناهد فريد شوقي

وجاءت وفاة ناهد فريد شوقي بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها الفترة الأخيرة وتسببت لها في دخول المستشفى ، ومكثت معها ابنتها ناهد السباعي ، بعدما عادت من من لبنان وتركت تصوير عمل فني جديد من أجل والدتها .

وأعلنت ناهد السباعي وفاة ناهد فريد شوقي والدتها ، ونشرت على حسابها على انستجرام صورة لهما، وكتبت :" البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".

علاقة ناهد السباعي ووالدتها

لم تكن علاقة ناهد السباعي ووالدتها مجرد علاقة أم وابنتها، لكن جمعتهما علاقة قوية أقرب للصداقة وتوأم الروح ، فكانا لم يفترقا ويظهران سوياً في كافة الفعاليات .

وحرصت ناهد السباعي على مشاركة والدتها ناهد فريد شوقي الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة والفنية .

وفاة ناهد فريد شوقي

وقالت ناهد السباعي في لقاء سابق لها مدى ارتباطها بوالدتها ، مؤكدة أنها تعتبر ابنتها وليست والدتها حيث إنها لم تتزوج حتى الآن من شدة حبها لوالدتها وخوفها من تركها بمفردها.

وقالت ناهد السباعي عن علاقتها الاستثنائية بوالدتها :" ماما هي اللي بقت بنتي وبحس إني على طول عايزة أطمن وخايفة عليها طول الوقت، أنا طول عمري بنام مع ماما لدرجة إنها لما بتحب تضايقني بتقفل باب أوضتها بالمفتاح ومبتخلنيش أنام جنبها، وهفضل أنام جنبها لغاية ما أموت، علشان كده متجوزتش لغاية دلوقتي" .

زواج ناهد السباعي

حتى الآن لم تتزوج ناهد السباعي التي تبلغ من العمر 36 عاماً ،وقررت أن تظل برفقة والدتها أفضل من فكرة الزواج ، رغم أن والدتها ناهد فريد شوقي كانت تحلم بزواج ابنتها لكن هذا الحلم لم يكتمل وتوفت ناهد فريد شوقي قبل أن تحضر زواج ناهد السباعي ابنتها .