محافظ القاهرة: الانتهاء من تجهيز كافة المقرات الانتخابية لاستقبال 8.2 مليون ناخب

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إنه تم الانتهاء من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم نحو 8 ملايين و236 ألفًا و761 ناخبًا موزعًا على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بجانب 58 لجنة للوافدين.

وأوضح المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع - اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على توفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأضاف أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أنه تم الانتهاء من إعداد غرفة عمليات مركزية برئاسة السكرتير العام، حيث سيتم المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة.

وتابع أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني على الجميع؛ لاستكمال مسيرة الوطن الديمقراطية.

ولفت إلى أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أية إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

وأكد أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية، مشددًا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

ووجه مديرية الشئون الصحية، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، مطالبًا هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الحافلات "الأتوبيسات" وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة؛ للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

