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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تستقبل بعثة التايكوندو والبارتايكوندو بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى بإنجلترا

مصر
مصر

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين، لاستقبال بعثة التايكوندو والباراتايكوندو، بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت بمدينة مانشستر الإنجليزية، بحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

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حققت سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية، بمنافسات وزن 52 كجم، كما حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية بمنافسات وزن تحت 80 كجم، وذلك رغم معاناته من الإصابة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن رياضيي مصر اعتلوا منصات التتويج وتحقيق أكثر من 2800 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق أكثر من 584 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة 350 لاعبا ولاعبة بارالمبي".

وجدد الوزير التأكيد على حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون هذا الدعم دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية،  ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

الشباب والرياضة مانشستر

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