الغربية ترفع شعار المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

تواصل محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقررة في الفترة من 10-12 ديسمبر.

وتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على بأن مصر دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد سفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم .

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات و الندوات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والاسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات في الأماكن العامة وكافة ارجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتتضمن البروشورات عبارات توعوية مثل (مشاركتك واجب وطني - انزل شارك قول للعالم اننا قد التحدي- انزل شارك عشان نبني بلدنا- عشان مستقبل ولادنا انزل شارك- خليك إيجابي انزل شارك- المشاركة انتماء وولاء للوطن- انزل شارك من اجل مصر- مصر تستحق منك المشاركة- رد الجميل وانزل شارك- مصر تواجه التحدي صوتك هيفرق- الوطن غالي فلنصوت من اجله).

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين اكدوا مشاركتهم هم واسرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثمنين دور المحافظة الفعال في التوعية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات من خلال عقد اللقاءات والندوات، وعرض الفيديوهات عبر الشاشات في كافة انحاء المحافظة، كما حازت الحملة على إعجاب الكثيرين، لقيام الشباب بتوزيع هذه البروشورات مما يدل على وعيهم الوطني وواجبهم تجاه وطنهم.

اعرف لجنتك من موقع الهيئة الوطنية بالرقم القومي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

https://www.elections.eg/inquiry