الزراعة تتفقد سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة بالإسكندرية

قام اليوم د محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بالمرور علي الإدارة الزراعية بالعامرية محافظة الإسكندرية لتفقد سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة ورافقه في الزيارة المهندس محمد عبد الله مدير عام المكتب الفني والمهندسة تريزه سعد مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة بالإسكندرية .



حيث تفقد منافذ توزيع التقاوي والاطمئنان علي أن يتم المتابعة الجيدة للزراعة الشتوية من تقاوى وأسمدة ومبيدات والعمل علي توفرها أولا بأول والتواصل مع السادة المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول.



كما قام رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بزيارة مركز الدعم الإعلامي للتنمية بمريوط حيث تفقد أنشطة المركز المختلفة وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الارشادي الزراعي، وتكثيف الأنشطة الارشادية التي تقدم خدمات ارشادية تنموية لنهضة بالقرية المصرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني لمتابعة زراعة المحاصيل الشتوية وتوزيع تقاوي القمح وتوفير مستلزمات الإنتاج لها وتقديم أوجه الدعم الميداني والنزول إلى الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الوزارة بالمحافظات.