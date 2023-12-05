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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من الشباب.. صور

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الشباب برئاسة النائب أحمد فتحي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، وقال إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بملف الشباب على كافة المستويات سواء من ناحية التمكين والتأهيل، فعلى مدار عشر سنوات حقق إنجازات كبيرة في كل المجالات، لا يوجد مكان في مصر ليس به إنجاز، فضلا عن مواقفه القوية فيما يخص الأمن القومي المصري.

هيكل الحملة من الشباب

من جانبه، ثمن الوفد اهتمام المرشح الرئاسي بالشباب، مشيدين بأن هيكل الحملة من الشباب، وأضاف الوفد أنهم يحرصون على توعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وأن هذا واجب وطني، ليستكمل المرشح الرئاسي مسيرته التنموية وتوفير تمكين أكبر للشباب.
 

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