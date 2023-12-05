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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف مفاجأة

هل كثرة أمراض السرطانات
هل كثرة أمراض السرطانات لها علاقة بتغير المناخ.. دراسة تكشف

يعلم الكثيرون أن لتغير المناخ العديد من الآثار السلبية التي ربما لا يمكن إحصائها بالنسبة لكل الكائنات الحية وفي مقدمها الإنسان، لكن هل فكرت يومًا في ارتباط ارتفاع مصابي مرض السرطان بتغير المناخ؟.

 

في دراسة حديثة نشرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وجد باحثون أمريكيون علاقة وطيدة بين تغيرات المناخ وارتفاع نسب الإصابة بهذه بالأمراض الخطيرة، وفي مقدمتها السرطانات في جميع أنحاء العالم.

أوضح الباحثون أن تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة زادت من نسب الإصابة بسرطانات الرئة والجلد والجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض الخطيرة.

 

وقدم الباحثون ملخصًا للتأثيرات المستقبلية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري على أنواع السرطان الرئيسية، بدءًا من السموم البيئية وصولًا إلى جودة الغذاء والماء من خلال  تحليل أكثر من 50 ورقة علمية منشورة.

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ينبه الباحثون أن أكبر تهديد صحي يكمن في تلك الناجمة عن تلوث الهواء والتعرض للإشعاع فوق البنفسجي والسموم الصناعية إضافة إلى انقطاع إمدادات المياه والغذاء في المناطق الأكثر حاجة إليها.

وحسب أطباء جامعة كاليفورنيا وعلماء الأوبئة، فإن المعركة العالمية الحالية للتخفيف من تغير المناخ بحاجة إلى المزيد من الدعم لوضعها على المسار الصحيح، فيما يتعلق بالصحة العامة والحماية من أمراض السرطان.

ولفت الباحثون وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية أن أمراض الرئة تزداد في العالم بسبب التعرض للجسيمات السامة في الهواء، حيث تشير تقديرات علمية إلى أنها مسؤولة عن 15% من الحالات الجديدة لسرطان الرئة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن تفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية مرتبط بارتفاع معدلات الهجرة والفقر، فالفقراء لديهم معدلات إصابة بالأمراض المستعصية أكثر من غيرهم بسبب نقص الرعاية الطبية أو الدواء.

يذكر أنه في تقرير سابق لمركز تغير المناخ التابع لجامعة هارفارد، فإن درجات الحرارة المرتفعة والأحداث المناخية القاسية تساهم في زيادة أمراض القلب والشرايين إلى جانب الأمراض المعدي.

وتشمل الأمراض التي تؤثر عليها ظاهرة التغير المناخي: «مصاعب الحمل والولادة، الجفاف ومشاكل في الكلى، أمراض القلب والرئة، الأمراض الجلدية، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض العصبية، الصحة العقلية، الأمراض العصبية، التغذية، الصدمة». 

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