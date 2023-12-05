وزير التربية والتعليم: لا بد من القضاء على "بعبع" الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي تغيير في المنظومة التعليمية لا بد أن تقابل بنوع من المقاومة، لكن مقاومة الطلبة كانت مختلفة في رحلة تطوير التعليم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اجتياز الطالب للاختبار التحصيلي يساعد الطلاب على الغش، لأن المقياس هنا أصبح مجرد 3 ساعات تقيس عمل عام كامل في الثانوية العامة مثلا.

وأكد على أنه لا بد من القضاء على "بعبع" الثانوية العامة، لكن هناك مسار للتغيير وإدارة لعملية التغيير وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها ضرورة إقامة حوار مجتمعي قبل أي تغيير أو تطوير، وألا نفاجئ الناس بالقرارات والقوانين.