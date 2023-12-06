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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ بطب القصر العيني يكشف مضاعفات مرض الدوسنتاريا المنتشر بين جنود الاحتلال

مرض الدوسنتاريا
مرض الدوسنتاريا

كشف الدكتور محمد الشربيني أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بطب القصر العيني على تفاصيل مرض الدوسنتاريا الذي أصاب عددا من جنود الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أنه عدوى تنتشر نتيجة عادات صحية غير سليمة منها قلة النظافة،  وعدم استخدام وسائل تطهير بعد دخول دورات المياه، الزحام في المعسكرات، ووجود معكسرات في أماكن غير صحية، فضلا عن تناول طعام ملوث.

 شل حركة المريض 

واوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن هذه العادات قد تتسبب في نقل ميكروب بكتيري وله سلالات كثيرة، مثل الشيجيلا ، وهو يصيب المريض بنوبات من الرغبة المتكررة في دخول دورة المياه قد تصل هذه الرغبة كل ٥ دقائق، واسهال مع عدم الارتياح، فضلا عن القئ وارتفاع درجة الحرارة، ومن مضاعفاته الجفاف الشديد مع لخبطة املاح الجسد ، مما يتسبب في شل حركة المريض ويجعله لا يستطيع القيام بمهامه العادية، وقد يسبب غيبوبة نتيجة فقد السوائل، ولفت إلي أن هذا الميكروب قد يصيب الجهاز العصبي  

وأكد هذا المرض معدي من الأشخاص لبعضهم البعض، أو مع خلال العادات الصحية غير الصحيحة وغياب وسائل التطهير، الاكل الملوث.

الدوسنتاريا أستاذ الجهاز الهضمى عدوى عادات صحية غير سليمة الشيجيلا غيبوبة ميكروب بكتيري جنود الاحتلال الصهيوني

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