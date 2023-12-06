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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط محاصرتها بالدبابات والحفارات.. الاحتلال يجدد استهدافه لمناطق متفرقة بخان يونس

الاحتلال ضد خانيونس
الاحتلال ضد خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتجدد طائرات الاحتلال استهدافها لمناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة "الشرق"، اليوم الأربعاء، أن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن المدرعات والآليات الإسرائيلية حاصرت المدينة من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية، فيما بقيت الجهة الجنوبية من المدينة مع رفح مفتوحة.

وينفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية في خان يونس وأطراف رفح الفلسطينية، فيما تواجه الآليات العسكرية مقاومة شديدة في كل الاتجاهات.

فلسطين خان يونس الاحتلال طائرات الاحتلال

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