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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ايفلين متى: وزير النقل وافق على تجديد أسطول عربات شرق الدلتا| تفاصيل

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل والنائبة ايفلين متى

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل وافق على مطلبها بشأن تجديد أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط والعكس، وذلك خلال العام الحالى؛ حيث أصدر وزير النقل تعليماته للدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتجديد الأسطول.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن أتوبيسات شركة شرق الدلتا بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط متهالكة بشكل كبير ، مؤكدة أننا أصبحنا فى حاجة شديدة إلى ضرورة تجديد عربات الشركة العاملة على هذا الخط.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط يخدم طلاب الجامعة والموظفين فى ميناء دمياط والعاملين فى المناطق الصناعية وأصحاب محلات الأثاث، بالإضافة إلى المصطافين.

وأوضحت أن هذا الأسطول متهالك بشكل كبير منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تطويره ، مما يعيق مصالح المواطنين ، حتى وصل الأمر إلى أنه يتم الإستعانة بأتوبيسات قادمة من بورسعيد والإسماعيلية تابعة لشركة شرق الدلتا ، مما يجعل المواطنين تنتظر هذه الأتوبيسات فى محافظة دمياط ، حيث يتسبب ذلك فى تعطيل مصالحهم نظرا لطول فترة إنتظار وصول هذه الأتوبيسات من بورسعيد والإسماعيلية. 

وطالبت الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل بضرورة توفير أتوبيسات ادمية وجديدة وليست قديمة ومتهالكة ، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء ركوبها.

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وزير النقل تجديد أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة القاهرة دمياط ميناء دمياط

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