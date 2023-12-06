فتح جزئى لطريق مرسى علم الشلاتين والقصير واستمرار إغلاق طريق إدفو بسبب السيول

كشفت مصادر بمرسى علم ومحافظة البحر الأحمر عن فتح جزئى لطريق مرسى علم الشلاتين ومرسى علم القصير ، فيما لا يزال إغلاق طريق مرسى علم إدفو بسبب السيول التى ضربتها أمس الثلاثاء.

كما دفعت هيئة الطرق والكبارى بالبحر الأحمر بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، صباح اليوم الأربعاء، بمعدتها وأجهزتها لرفع رفع الإطماءات وإزالة آثار السيول بطريقي مرسى علم- إدفو، ومرسى علم – شلاتين الساحلي، لإعادة الشيء لأصله.

كانت ثلاث مناطق بطرق مرسى علم إدفو ومرسى علم الشلاتين ومرسى علم القصير الساحلي بالبحر الأحمر، تعرضت لسقوط أمطار غزيرة وسيول، حيث تسببت السيول في نحر بجوانب الطرق وجرف سيارة، وتسببت في مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص آخرين.

كانت الهيئة العامة للطرق والكباري في أعلنت أن السيول تسبب فى قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند الكيلو 35، والكيلو 55 اتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق (مرسى علم / إدفو )، غلق طريق (مرسى علم / برنيس).

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة مياه السيول ومحاولة السيطرة على الوضع بالمدينة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.