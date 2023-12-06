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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين توجه رسالة إلى سفير مصر فى تونس

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، توجه فيه الشكر إلى إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس، وذلك على هامش مهرجان “أيام قرطاج المسرحية”.

وقالت إلهام شاهين: “شكرا معالى سفير مصر فى تونس إيهاب فهمى لاستقبالك الوفد المصرى المشارك فى أيام قرطاج المسرحية، ودعوة العشاء فى منزلكم الجميل، صحبة جميلة فى منزل كريم، تجمعنا جميعا فى حب مصر.. تحيا مصر”.

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مهرجان أيام قرطاج المسرحية 

يتتافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية 11 عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من ابرزها "طريقة مايسز في في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ويتواجد أيضا ورشة في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.

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