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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع جهود تحويل منطقة الصحابى لمجتمع عمرانى نموذجى

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى، بالمتابعة الميدانية لجهود هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بمنطقة الصحابى، تمهيداً لتحويلها إلى مجتمع عمرانى نموذجى وراقٍ متكامل الخدمات والمرافق، وخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة.

فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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مجتمع عمرانى

وخلال أعمال الإزالة بمنطقة الصحابى بمشاركة مديرى المشروعات ووحدة التنمية الحضرية ونواب رئيس المدينة، أكد اللواء ياسر عبد الشافى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، يتم تكثيف الجهود لاستكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الصحابى بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب.

ويأتى ذلك من أجل توفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقيمون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات، وهو الذى يتكامل مع إزالة المبانى القديمة لتصبح الصحابى منطقة جذب للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية.

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جهود

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابى جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة الحيوية.

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