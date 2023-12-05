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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية بمكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار ، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر. 

وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى .

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مكتبة مصر العامة

ويأتي ذلك إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمكتبة والتشطيبات النهائية ، بتكلفة 68 مليون جنيه على مساحة  3200 م2 .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إجراء إختبارات بإشراف المحافظ شخصياً لإختيار الكوادر البشرية ، مع العمل على تأهيلهم من خلال الدورات التدريبية المتقدمة ، كما كلف أشرف عطية بتطوير ورفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية .

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وأشار محافظ أسوان إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

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