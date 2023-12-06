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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر

كيروش
كيروش

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرار بإقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر الأول، وذلك قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023.

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كارلوس كيروش مرشح لتدريب هذا النادي المصري

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مفاجأة.. كيروش سبب تألق نجم منتخب مصر لهذا السبب

وجاء في البيان أن الاتحاد القطري يقدم الشكر للمدرب البرتغالي على تلك الفترة التي قاد فيها المنتخب القطري

 

كما أنه تقرر انتهاء فترة توليه قيادة المنتخب.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، وتنطلق يوم 12 يناير المقبل، ولم يتم إعلان سبب قرار الاتحاد القطري المفاجئ بإقالة كارلوس كيروش، لكن التقارير أفادت بأن الاتحاد استقر على خليفته.

مدرب اسبانيا جديد 

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن اتحاد الكرة القطري سيسند مهمة تدريب منتخب قطر لمدرب إسباني يعمل في الدوري القطري، ومن المتوقع إصدار القرار رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

كيروش كأس آسيا 2023 الاتحاد القطري المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منتخب قطر كأس آسيا

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