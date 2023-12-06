إقالة كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرار بإقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر الأول، وذلك قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023.

وجاء في البيان أن الاتحاد القطري يقدم الشكر للمدرب البرتغالي على تلك الفترة التي قاد فيها المنتخب القطري

كما أنه تقرر انتهاء فترة توليه قيادة المنتخب.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، وتنطلق يوم 12 يناير المقبل، ولم يتم إعلان سبب قرار الاتحاد القطري المفاجئ بإقالة كارلوس كيروش، لكن التقارير أفادت بأن الاتحاد استقر على خليفته.

مدرب اسبانيا جديد

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن اتحاد الكرة القطري سيسند مهمة تدريب منتخب قطر لمدرب إسباني يعمل في الدوري القطري، ومن المتوقع إصدار القرار رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.