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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحادث اصطدام سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري منسي

الحادث
الحادث

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع بـ 4 قاطرات؛ لإتمام عملية قََطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS، بعد فقدانها التوجيه، إثر عطل في دفة السفينة، أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

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وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي، الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة عند الكيلو متر 74 ترقيم قناة، وفقدانها التوجيه؛ أعطينا تعليمات بالرباط للسفن خلفها، بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات. 

وأشار إلى أن يبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا، وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة؛ تمهيدا لقطرها، وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة، بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب؛ بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة، وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.                  

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