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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مجلس الأمناء بجامعة المنصورة الأهلية يتفقد المنشآت الجامعية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 تفقد الدكتور السيد عبد الخالق  وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يرافقه الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بتفقد مقر الجامعة الأهلية بمدينة جمصة، عقب اختياره رئيساً لمجلس الأمناء خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، بحضور  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتفقد  خلال الزيارة سير العملية التعليمة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لكليات وبرامج الجامعة ومتابعة تجهيزات المعامل والقاعات الدراسية. 
والتقى خلال الزيارة بالسادة أعضاء المجلس الأكاديمي  بحضور  الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض،  الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي  مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة. 
وتفقد  الدكتور السيد عبد الخالق رئيس مجلس الأمناء  خلال الجولة المبانى التعليمية للتخصصات المختلفة و القاعات الدراسية والمعامل التجهيزات التعليمية والتكنولوجية كما اضطلع على كافة التجهيزات الخاصة بالجامعة لتكون من الذكية  جامعات الجيل الرابع. 
وعرض  الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال الجولة ما تم  إنجازه من تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن.
كما عرض ما تم إنجازه من تجهيزات الوحدات السكنية للطلاب الإسكان المتميز، بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة، والتجهيزات الخاصة بكل وحدة وذلك حرصًا على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية.
وأشاد عبد الخالق بما تم من انجازات فى تجهيز جامعة المنصورة الأهلية مقدمًا الشكر والتقدير إلى ادارة  جامعة المنصورة لدعم الجامعة الأهلية بما يجعلها تواكب كافة التطورات الخاصة بجامعات الجيل الرابع، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
ومن جانبه أكد “ خاطر” أن جامعة المنصورة الحكومية ستظل داعماً رئيسياً لجامعة المنصورة الأهلية بالخبرات البشرية والمراكز العلمية والبحثية لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق جودة الخدمة التعليمية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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