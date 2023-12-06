لحظة اصطدام سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بكوبري منسي بمجرى قناة السويس| صور

شهد الكيلو 74 ترقيم المجري الملاحي لقناة السويس، حادثا عابرا باصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي.

لحظة اصطدام سفينة حاويات بكوبري منسي

وينشر «صدى البلد» الصور الأولى للحادث، والذي تعاملت معه هيئة قناة السويس بمنتهي الدقة والاحترافية.

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع بـ 4 قاطرات؛ لإتمام عملية قََطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS، بعد فقدانها التوجيه، إثر عطل في دفة السفينة، أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي، الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة عند الكيلو متر 74 ترقيم قناة، وفقدانها التوجيه؛ أعطينا تعليمات بالرباط للسفن خلفها، بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ 4 قاطرات.

وأشار إلى أن يبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا، وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة؛ تمهيدا لقطرها، وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة، بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب؛ بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

IMG-20231206-WA0026

IMG-20231206-WA0025

IMG-20231206-WA0020

IMG-20231206-WA0011

IMG-20231206-WA0013