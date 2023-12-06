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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| صدى البلد ينشر الصور الأولى لتجهيز المدارس للانتخابات الرئاسية.. علوم البحار: الدول الأفريقية تعيش أزمة من التأثير السلبي لتغيرات المناخ

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت يكشف لصدى البلد شكل الدراسة بجامعة القاهرة الدولية
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، انطلقت بالفعل الدراسة بجامعة القاهرة الدولية، التي تعد أول جامعة برامج في العالم وتعد أول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر، بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية والجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية المرموقة.
 

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية
شهدت مدرسة نبوية موسى النموذجية الاعدادية للبنات بمحافظة الاسكندرية ، تطبيق نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنمية روح الولاء والانتماء والمشاركة الإيجابية وتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء الانتخابات الرئاسية، وفى اطار توجيهات مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية.

(Academic Research Skills) دورة تدريبية بجامعة السادات
نظم مركز التدويل والمشاركة العالمية، قسم التدريب والإستشارات بجامعة السادات ،  بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان (Academic Research Skills).

 

صدى البلد ينشر الصور الأولى لتجهيز المدارس لـ الانتخابات الرئاسية
حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى لأعمال تجهيز المدارس لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023.

بجامعة المنصورة.. محاكاة لزيارة ميدانية للجمعية العمومية بمنظمة الأمم المتحدة
قامت منصة معارف التابعة لشركة انطلاق – جامعة المنصورة بالتعاون مع العيادة القانونية بكلية الحقوق بالجامعة بتقديم التطبيق العملي لتقنية الواقع الافتراضي المعزز في عمل محاكاة لزيارة ميدانية للجمعية العمومية بمنظمة الأمم المتحدة كتجربة فريدة لأول مرة مع مجموعة من الطلاب المتدربين بالكلية ضمن "برنامج الأمم المتحد UN " مع  هبه نصير - المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة وقامت بتقديم التدريب دكتور أمنية إسماعيل - مدرب معتمد من مايكروسوفت ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بمدارس المنصورة كولدج ومقدمة دورة الواقع الافتراضي المعزز على منصة معارف.

انطلاق مسابقة دورى المعلومات بجامعة عين شمس
نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع كلية الآداب مسابقة " دوري المعلومات"

علوم البحار: الدول الأفريقية تعيش أزمة من التأثير السلبي لتغيرات المناخ
شارك المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بقوة فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 دبي حيث قام المعهد بتنظيم ندوات خاصة بشان الاقتصاد الازرق ، بالإضافة إلى أهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية.

 

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