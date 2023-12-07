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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريض الذكور على ارتكاب الدعارة| نص اعترافات كروان مشاكل

صدى البلد

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فيديو المطبخ الذي ظهر فيه برفقة المذيعة المغمورة انجي حمادة إلا أنه تم القبض عليهم في النهاية وباشرت جهات التحقيق التحقيقات معهم.

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وأدلى كروان مشاكل باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث أنكر زواجه من المذيعة المغمورة انجي حمادة، وأن كل ما تحصل عليه من وراء مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر صفحته على التيك توك كان 50 ألف جنيه، وأن انجي احتالت عليه لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين للظهور معه في مقطع فيديو

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وجاء التحقيقات كالتالي:


س| ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإنشاء وإدارة حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي تيكتوك يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا محل الاتهام التالي وذلك على النحو المبين بالأوراق ؟
ج| محصلش


س| ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وذلك على النحو المبين؟

ج| محصلش

 

س: ما قولك فيما أثبتته التحريات من أنك قمت بنشر فيديو للتحريض على الفسق والفجور؟

ج| أنا مكنتش بحرض على الدعارة وعملت فيديوهات كتير لكن للضحك فقط.


س| ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟
ج| اللي حصل إني امبارح  كنت عند خالتي في بيتها بسوهاج في عرب بخواج مركز طهطا، وكنت بتكلم في التليفون،وجات الشرطة دخلت وقبضت عليا وقالولي إن فيه بلاغ متقدم ضدي وأنا مطلوب في القاهرة وبعد كده روحتمعاهم على مركز طهطا وبعدين على قسم التجمع الأول وبعد كده عرضوني النهاردة على النيابة وهو ده كل الليحصل.
 

س| من كان برفقتك آنذاك؟
ج| كان معايا بنت خالتي إ. ج. وخالتي ص. ع. 

س| أنت متهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وذلك على النحو المبين بالأوراق ما ردك؟

ج| انا زي ما قولت نشرت فيديوهات مكنش ينفع أنزلها وأنا غلطان إني نشرتها، بس أنا ماكنتش أعرف إن فيها حبس وكان كل همي الشهرة.
 

س| أنت متهم بالإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة تتضمن التحريض على ممارسة الدعارة وذلكعلى النحو المبين بالأوراق ما أقوالك؟
ج| محصلش.

س| أنت متهم بتحريض الذكور على ارتكاب الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق ما قولك؟
ج| محصلش.

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