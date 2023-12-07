اللمسات النهائية للانتخابات الرئاسية قبيل "الصمت الانتخابي".. و"إيدكس 2023".. والوضع بغزة تتصدر اهتمامات الصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ الضوء على التجهيزات التي تجريها الدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يبدأ نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى مقار لجانهم مساء اليوم، حيث جرى انتداب 15 ألف قاضٍ لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظات.. في وقت كثفت فيه حملات المرشيح للانتخابات حملاتها قبيل بدء "الصمت الانتخابي" غدا /الجمعة/ وبعد غد /السبت/.



وقبل أيام قليل على بدء جولة التصويت في الداخل بالانتخابات الرئاسية 2024، تابعت الصحف تكثيف الحملات الانتخابية للمرشحين جهودها قبيل بدء "الصمت الانتخابي".



وفي إطار مواصلة تغطيتها الإخبارية لفاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023»، الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وتتواجد فيه كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر، تابعت الصحف فعاليات فعاليات اليوم الثالث للمعرض، مبرزة قيام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة، وكذلك اللقاءات التي قام بها الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع عدد من ممثلي الشركات والدول المشاركة بالمعرض.



كما حاز نشاط الحكومة واجتماعها، الذي عقدته في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صدر اهتمامات الصحف التي تابعت أيضا ترؤس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ القاهرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



هذا ونال النشاط المكثف الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث نقلت الصحف تأكيد مساعد وزير الخارجية المشرف على القطاع الأوروبي، السفير د.محمد البدري مجددا الموقف المصري بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين؛ اتساقًا مع القرارات الأممية ذات الصلة، محذرا من عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة .



وفي التفاصيل، أوردت صحيفة (الأهرام) إعلان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى مقار لجانهم مساء اليوم، وذلك وفقا لجدول زمنى يراعى المسافات، مشيرا إلى أنه تم انتداب 15 ألف قاضٍ لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، مضيفا أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية بلغ 9376 مقرا انتخابيا، لافتا الى انه تم الانتهاء من تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية الى القضاة.



وذكرت الصحيفة أن بنداري أكد - خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة للاستحقاق الانتخابي، والاطلاع على جميع الخطوات التى تتيح للمواطن مباشرة حقوقه السياسية بيسر - انتهاء الهيئة من معاينة مقار اللجان الفرعية وكل اللوجستيات التى سيجرى بها الانتخابات الرئاسية، طبقا للضوابط التى تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن الهيئة خصصت 9376 مقرا انتخابيا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11361 لجنة فرعية، مع إتاحة قاعدة البيانات عبر الموقع الالكتروني، لافتا إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية للمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.



ولفتت الصحيفة إلى أن بنداري أوضح أن "الصمت الانتخابي" يبدأ غدا، وذلك قبل بدء الانتخابات بيومين، وحتى يتمكن الناخب من اختيار المرشح الذى سيمثله لرئاسة الجمهورية دون أى تأثير، مؤكدا أنه تم وضع مقرات خاصة بالإعاقة السمعية والبصرية، وكبار السن، كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كل اللوجيستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية من الصناديق والحبر الفسفورى، والماسحات الضوئية عالية الجودة، ومستلزمات الطباعة، وأجرت الهيئة بعملية تشغيل تجريبى للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، وذلك من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة داخل الهيئة.

