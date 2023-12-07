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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم وغدًا.. طونى خليفة في ضيافة "حبر سرى"

صدى البلد

يفتح الإعلامي اللبناني طوني خليفة قلبه وصندوق أسراره خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس اليوم وغدا.

ويوضح طوني حقيقة إصابته بورم في المخ وارتباطه السري بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك خلال الجزء الثاني من الحلقة.

كما يتطرق في حديثه عن علاقته بالإعلامي چورچ قرداحي، معبرًا عن رأيه في هوية الإعلامي اللبناني المفضل بالنسبة إليه، بالإضافة إلى توضيحه رأيه في الفنانة التي تستحق لقب صوت لبنان الأولى.

ولم يخلو حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم عن حياته الشخصية، وأفصح عن مدى ترابطه الأسري مع زوجته وأبنائه.

الجدير بالذكر أن برنامج “حبر سري “ من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم و إخراج ميلاد أبي رعد يذاع كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ولبنان والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك على شاشة قناة القاهرة والناس.

الإعلامية أسما ابراهيم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى ة هيفاء وهبي برنامج “حبر سرى هيفاء وهبي

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