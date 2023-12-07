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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الذكر المضاعف.. كلمات قليلة وثواب عظيم لا حصر له فما صيغته .. أزهري يوضحه

الذكر المضاعف
الذكر المضاعف

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه عن الذكر المضاعف ما هو؟، ليرد موضحًا: الذكر المضاعف هو أن تذكر الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قليل كلماته ولكن عظيم ثوابه. 

الذكر المضاعف

فعن اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻦ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻜﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺿﺤﻰ، ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻟﺴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺭﻗﺘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟» ﻗﺎﻟﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﺑﻌﺪﻙ ﺃﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ، ﻟﻮ ﻭﺯﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮﻡ ﻟﻮﺯﻧﺘﻬﻦ: ((ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭﺑﺤﻤﺪﻩ، ﻋﺪﺩ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺭﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺯﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ ﻭﻣﺪاﺩ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ))،رواه مسلم في صحيحه.

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ومعنى  (ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ) ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻼﺗﻬﺎ (ﻣﺪاﺩ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻤﻴﻢ ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺩ ﻭﻗﻴﻞ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭاﻟﻤﺪاﺩ ﻫﻨﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺪﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺜﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﺸﻲء، ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺎﺕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺤﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﺮﺓ، هذا ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الذكر، ﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﺛﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﻔﺮﺩ ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ.

وقال بعض المحققين ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺬا ﻭﺯﻧﺔ ﻛﺬا اﻟﺦ ﻳﺪﺭﻙ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭ ﻭﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ.

ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ: ﻭﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﻜﺬا ﺃﺧﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺭ ﻟﻔﻆ اﻟﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺤﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﺒﺎﺩ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺭﺷﺪﻫﻢ ﻭﺩﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﻜﺜﻴﺮا ﻷﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺐ ﻭﻻ ﻧﺼﺐ ﻓﻠﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ. 

فلا تحرم نفسك من هذا الذكر المضاعف فهو ميسور للمسلم في كل وقت لأن الكلمات لا تأخذ دقيقتين وثوابهما أعظم من ذكر ساعتين أو يزيد تستطيع أن تفعل ذلك وأنت خارج من المنزل، في السيارة، وأنت تصعد سلما أو تنزل منه، الخ الأحوال ..الخ.

ذكروا غيركم بهذه الفائدة العظيمة لينتفع بها الجميع فمن دل على خير فله مثل أجر  فاعله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. 

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