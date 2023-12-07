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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 2,780.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام الماضية، حيث عاود المعدن الأصفر الارتفاع التدريجي خلال تعاملات أمس، الأربعاء، إلا أنه استقر اليوم، الخميس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 2,780 جنيها للجرام.

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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام

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مفاجأة في الذهب.. اعرف الأسعار اليوم الخميس 7-12-2023

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة للكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أهمية أسعار الذهب

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم، خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الخميس، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177
عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912
عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780
عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383
عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853
عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589
الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809
الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240
الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب أعلى قمة تاريخية لمستوى تجاوز 2140 دولارا لساعات محدودة، قبل أن تنخفض الأسعار مجددا باكثر من 120 دولارا منذ القمة التاريخية للذهب.

وأرجع محللون الارتفاع والهبوط إلى تغيرات فى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ثم عمليات جنى الأرباح بفعل وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

وتراجعت توقعات الأسواق بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالى فى مارس القادم، الأمر الذى دفع الذهب إلى التراجع.

وبلغت أسعار الذهب الفورى 2030 دولارا للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى أمس عند 2041 دولارا للأونصة.

وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخى عند 2148 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض بنسبة 2% ليغلق عند المستوى 2029 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

فيما ارتفع سعر الذهب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وبعد تسجيل مستوى تاريخى مطلع هذا الأسبوع انخفض قرابة 120 دولارا عند إغلاق جلسة الأمس.

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مفاجأة في الذهب.. اعرف الأسعار اليوم الخميس 7-12-2023

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أسواق الذهب تترقب بيانات الوظائف الأمريكية لمعرفة مستقبل السياسية النقدية


ومن المقرر غدا، الجمعة، صدور  بيان الوظائف الأمريكية، والذي يشهد توقعات بتسجيل وظائف جديدة فى نوفمبر بمقدار 185 ألف وظيفة، وذلك مقارنة مع وظائف شهر أكتوبر بقيمة 150 ألف وظيفة.

من جهة أخرى، استمر الدولار الأمريكى فى الارتفاع لليوم الثانى على التوالى فى ظل التعافى الذى بدأ على العملة الفيدرالية منذ تسجيل أدنى مستوى فى قرابة 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

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