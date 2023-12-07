إصابة 100 جندي إسرائيلي في العيون جراء معارك غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام تلفزيونية، اليوم الخميس، بإصابة نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات خطيرة في العيون جراء معارك غزة.

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.