إسرائيل تضع شرطين لإنهاء الحرب في غزة.. تفاصيل

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يمكن إنهاء الحرب في غزة بشرطين هما الإفراج عن كل المختطفين واستسلام حماس.

وأكدت سرايا القدس، اليوم الخميس، أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهداف 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.