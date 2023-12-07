جامعة مدينة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا بقرية «منشأة الشريكين»



نظمت جامعة مدينة السادات اليوم الخميس، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإدارة العامة للمشروعات البيئية قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في قرية "منشأة الشريكين" مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



وذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ ثروت زكريا مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية .



وأوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي بين أبناء المجتمع وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية احتياجات المواطنين .



وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.



كما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة والمشروع التنموى التوعوى التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.



وإشتملت القافلة الطبية بكشوفات طبية فى تخصصات "جلدية ٦٠حالة، باطنة ٥١حالة، عظام ٤٥حالة، تحاليل ١٧ حالة" بإجمالى كشوفات طبية ١٧٣ حالة.



كما إشتملت القافلة بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-

١- ندوة بعنوان”الغذاء وعلاقته برفع مستوى الإستيعاب عند الأطفال " حاضر فيها الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة ومدير عام المشروعات البيئية.

٢- ندوة بعنوان ”مبادرة إتحضر للأخضر ودورها في الحفاظ على البيئة “ .



٣- ندوة بعنوان "تلوث الهواء وتأثيره على البيئة "حاضر بهما الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.



٤- ندوة بعنوان "إنجازات حياة كريمة في الريف المصري"حاضر فيها الأستاذ حاتم خاطر منسق حياة كريمة بشبين الكوم.

٥- ندوة بعنوان "محو الأمية والنهوض بالمجتمع " حاضر فيها متخصصين من الهيئة العامة لمحو الأمية بالمنوفية .

حضر الندوات عدد ١٨٤ مستفيد، ليكون إجمالي المستفيدين٣٥٧ مستفيد.

تأتى القافلة الطبية والمشروع التنموى بقرية"منشأة الشريكين"مركز شبين الكوم، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط وإستكمالاً للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.