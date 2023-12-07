لتنمية مهارات الطلاب| جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية باللغة الصينية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل والحجز في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور قنديل إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه الدورات التي تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات متنوعة.

بدوره أوضح الدكتور الكردي أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الراغبين في التسجيل بسرعة التوجه إليه، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد الدورة فور اكتمال العدد.