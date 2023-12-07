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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار جديد من التموين بشأن صرف السكر الحر.. مستند

علي المصيلحي - وزير
علي المصيلحي - وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وجاء القرار لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

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وبحسب التوجيه الوزاري، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وبحسب بيان الوزارة، يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر الجاري، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية الذكية أزمة السكر قرار جديد

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