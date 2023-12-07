مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن القرارات العربية والإسلامية تطبق بكل قوة والتزام.

وأكد عبدالخالق، أن “الجانب المصري من معبر رفح مفتوح”، مشيرا إلي أن “إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يتعذر بسبب القصف على الجانب الفلسطيني من المعبر والعراقيل التي تضعها إسرائيل”.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن “المجموعة العربية والإسلامية أعدت قرارا لتسهيل انسياب المساعدات لغزة عبر كافة المعابر، ودولة الإمارات تلعب بدور بارز في هذا الصدد منذ 10 سنوات”.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال اليوم الخميس، إنه يجب محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم.

وأضاف منصور: “نتوقع أن يطرح مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.

ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلي أن “هناك نحو 8 آلاف فلسطيني في سجون إسرائيل”.