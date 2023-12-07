عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي

المعبر مفتوح.. مصر
المعبر مفتوح.. مصر تكشف سبب تعذر إدخال المساعدات إلى غزة

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن القرارات العربية والإسلامية تطبق بكل قوة والتزام.

وأكد عبدالخالق، أن “الجانب المصري من معبر رفح مفتوح”، مشيرا إلي أن “إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يتعذر بسبب القصف على الجانب الفلسطيني من المعبر والعراقيل التي تضعها إسرائيل”.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن “المجموعة العربية والإسلامية أعدت قرارا لتسهيل انسياب المساعدات لغزة عبر كافة المعابر، ودولة الإمارات تلعب بدور بارز في هذا الصدد منذ 10 سنوات”.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال اليوم الخميس، إنه يجب محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم.

وزير الخارجية التونسي: الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة لا تعنينا

عائلات الرهائن الأمريكيين تناشد إسرائيل باستئناف المفاوضات مع حماس

وأضاف منصور: “نتوقع أن يطرح مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة”.

ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلي أن “هناك نحو 8 آلاف فلسطيني في سجون إسرائيل”.

الأمم المتحدة مصر معبر رفح إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

موضوعات متعلقة

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتوقع طرح مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار

مصر تعزي السعودية في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية

السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس العراق

إعلان حاسم من الأمم المتحدة بشأن التهجير القسري لأهالي غزة

حرق منازل وإنهاء حياة مدنيين .. المرصد الأورومتوسطي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

عائلات الرهائن يضغطون على أمريكا وإسرائيل لاستئناف المفاوضات

مسئولة بالأمم المتحدة : تدمير البنية التحتية الصحية في غزة بالكامل

ترشيحاتنا

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

ترتيبات مصرية لتشغيل منفذ كرم أبو سالم بالأيام المقبلة بنفس آليات عمل العوجة

قبل الصمت الانتخابي.. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بقوة في التصويت

التليفزيون الفلسطيني يكشف تفاصيل مقـ تل نجل عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي

مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ