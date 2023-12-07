بيطري الشرقية: رفع الوعي الطبي بين أصحاب المزارع والماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت مديرية الطب البيطري بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية و المجتمع المدنى بتنظيم ندوة تثقيفية عن أهمية الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية ومنها حمى الثلاث أيام لتكون مصر خالية من الأوبئة قبل عام ٣٠٣٠م وكذلك أهمية الترقيم والتسجيل في حصر الثروة الحيوانية والتعريف بالمبادرات الرئاسية ومنها “تطوير مراكز تجميع الالبان للحصول علي كوب لبن نظيف - التحسين الوراثي لسلالات الماشية والحصول على سلالات ذات انتاج عالي في اللحوم والألبان - تطوير مجازر الماشية للحصول علي لحوم حمراء صحية وسليمة" ، وذلك بحضور الدكتور محمد وديع ادارة الارشاد بالهيئة و الدكتور عصام عطية المنسق العام لحزب حماة وطن ومدير إدارة فاقوس البيطرية ومدير إدارة الارشاد وعدد من مديرى الادارات الداخلية والخارجية الأطباء البيطرين و أصحاب المزارع وكبار المربيين.

وعلى هامش الندوة أكد مدير المديرية على أهمية المشاركة الإنتخابية من قِبل جميع فئات المجتمع لأنها تعد واجبًا وطنيًا وتأكيدًا على الالتزام والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية فى صنع القرار، لافتاً إلى أن المشاركة الإنتخابية ترفع مستوى الوعي السياسي ، و أنها حق لكل مواطن وتعزز من الوحدة الوطنية و وتعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية التي تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم لإستمرار مسيرة التنمية والاستقرار وبناء الدولة المصرية واستكمال استراتيجية الجمهورية الجديدة لبناء الدولة والإنسان معا.