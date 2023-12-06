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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

لتلافي السلبيات .. وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تلافي بعض السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة السابقة، وإصلاح الباب الخاص بغرفة الانعاش القلبي الرئوي.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وعلى سلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم النساء والتوليد، مؤكداً على أهمية تطوير الخدمات الطبية به بشكل مستمر، كما تم الاطمئنان على انتظام العمل بوحدة العناية المركزة والتي تسع لعدد 22 سريرًا، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات بها.

كما تفقد "مسعود" أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات، لعمل التوسعة اللازمة للقسم من 16 إلى أكثر من 30 حضانة، وكذلك إنشاء وحدة للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، موجهاً ببعض الملاحظات التي يجب تداركها قبل الإنتهاء من التشطيبات النهائية، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والتشديد بسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد لتشغيل الحضانات وعناية الأطفال لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.

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