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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متابعاً سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمراجعة سجلات التردد على القسم، خلال هذا الأسبوع، والشهر الماضي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة الحساسية والمناعة، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع، وتعد قفزة نوعية جديدة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مطمئناً على عمل وحدة اضطرابات النوم بالمستشفى.

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وخاصة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأشعة المقطعية، حيث بلغ عدد المترددين عليها اليوم ١٢ حالة، مؤكداً على أهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء الأشعة المقطعية وفقاً بروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة، كما اطمأن على توافر كافة المستلزمات والكيماويات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية بالمعامل، وموجهاً بسرعة تشغيل معمل الميكروبيولوجي، والذي يأتي ضمن خطة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وبعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تمت بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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