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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: تغيير في نمط تصريحات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري

تعويم الجنيه
تعويم الجنيه

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة أكدت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى تحرير الجنيه، ولكن يتبقى أن يصدق التجار بالسوق ذلك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الدولة المصرية من شهور أكدت أنه لن يكون هناك تحرير جديد لسعر الصرف، والبعض كان يقول إن الدولة ستستجيب ضغوط صندوق النقد الدولي.

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ولفت إلى أن الجميع فوجئ الفترة الأخيرة بأن صندوق النقد غير من شكل تصريحاته، وتحدثت مدير صندوق النقد الدولي بشكل جيد بشأن الاقتصاد المصري، منوها بأن توجهات الصندوق اختلفت بسبب الأزمات الدولية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم النامي ومنها على سبيل المثال الأرجنتين، ولذلك اضطروا أن يعدلوا من شكل اتفاقاتهم، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على مصر.


وتابع: "قد نشهد تأجيل لمراجعات الصندوق مع مصر، وتعديل في البرنامج وهذا متوقع"، منوها بأن تصريحات مدير صندوق النقد بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، يؤكد وجود تغيير في نمط التصريحات والنظرة بشأن الاقتصاد المصري.


وأكد محمد شادي، أن إدارة الصندوق أدركت أن القرار المصري هو الصحيح بشأن الحفاظ على المجتمع وسعر الجنيه، خاصة في ظل الصرعات في الدول المحيطة.


وأشار إلى أنه بالرغم من اشتعال الصراع حول الدولة المصرية في ليبيا والسودان وغزة، إلا أن مصر قادرة على استيعاب هذه الصدمات.

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