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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ائتلاف أولياء أمور مصر يطلق مبادرة "وري العالم كله نزولك" بمناسبة الانتخابات

داليا الحزاوي
داليا الحزاوي

أطلقت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، مبادرة تشجيعية بعنوان “وَرّى العالم كله نزولك” لتشجيع اولياء امور طلاب المدارس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية  

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، إن مصر ستشهد خلال الايام القادمة أهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسية  أيام ١٠و ١١و ١٢ من ديسمبر 
 

وفي هذا الإطار ، قالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أن الأمر يتطلب علينا جميعا ، المشاركة في هذا الحدث الكبير فهو واجبًا وطنيا وحقا من حقوقنا الدستورية 
 

وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، : لابد وان ننزل ونشارك لنثبت للعالم ان المصريين شعبا واعيا وايجابيا و حريصا علي مستقبله ، مشددةً على أهمية اصطحاب الابناء بالاعلام  ، لينمو لديهم الحس الوطني ، وليكون الاباء مثال و قدوة لهم ، كنموذج  للمواطن  الإيجابي المتحضر الديمقراطي و صاحب دور  فعال في المجتمع .
 

وتابعت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر تصريحاتها ان انطلاقا من الدور التربوي والتوعوي الذي تقوم به في جروب ائتلاف اولياء امور مصر أطلقت مبادرة  لأولياء الامور لحثهم علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، لنقدم للعالم نموذجًا مشرفًا للممارسة الديمقراطية كما ناشدتهم  بعدم الاستماع للاصوات المغرضة التي تنشر الاكاذيب و الاخبار المغلوطة  و الاحباط حيث ان الانتخابات الرئاسيين تتم تحت إشراف قضائي كامل بما سيضمن نزاهة كافة الاجراءات .
 

وقالت داليا الحزاوي ، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : يسعد ائتلاف اولياء امور مصر استقبال الصور الخاصة بمشاركة اولياء الامور وابنائهم  ، ونشرها لادخال البهجة والفرحة عليهم وعلى اولادهم في هذا العرس الديمقراطي 
 

وأضافت الحزاوي : ان ما يدور من احداث في المنطقة يتطلب منا ان نكون يدا واحدة وان نعلن ذلك للعالم امام اللجان ، فنحن شعب نقف خلف قيادتنا بكل قوة و لا هم لنا الا مصلحة بلدنا ومستقبلها


وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات، عددا من القرارات العاجلة مشددة على ضرورة تنفيذها، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

  • حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.
  • تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.
  • حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.
  • انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات السابق ذكرها والواردة للمديريات ، اعتبارا من تاريخ صدوره، مشددة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

صيانة مدارس اللجان الانتخابية لتظهر بالمظهر اللائق خلال الانتخابات الرئاسية

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، توجهاته لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على ضرورة التأكد من صيانة المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس المذكورة فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موجهًا بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرسلت خطابًا رسميًا عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، بتجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة، خلال خطابها للمديريات، بقيام مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

ائتلاف اولياء امور مصر اولياء امور مصر أولياء امور داليا الحزاوي الانتخابات الرئاسية

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