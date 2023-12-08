عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية 2024 يتوجهون إلى أسوان

مغاردة القضاة المشرفين
مغاردة القضاة المشرفين على الانتخابات لأسوان

أذاعت قناة أكسترا نيوز لقطات من مغادرة القضاة  المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 إلى أسوان .

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي (ماسبيرو سابقا).

إعلام الدولة

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: "إعلام الدولة مثل التلفزيون والإذاعة التابعة للهيئة الوطنية لم يتجاوزوا خطوط تكافؤ الفرص والتساوي بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أما الإعلام الخاص لا يمكن أن نطالبه بذلك، ومن ثم فإننا يجب علينا الحفاظ على إعلام الدولة مستقلا عن أي حكومة وأي رئيس، لذلك تم عمل الهيئات لأن الإعلام ليس تابعا للحكومة لكنه مملوك للشعب".

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الدكتور ضياء رشوان المرشحين للانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة عشر| ليفربول ينافس آرسنال

الوطنية للانتخابات: القضاة يتسلمون أوراق العملية الانتخابية فور وصولهم المقار

القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية 2024 يتوجهون إلى أسوان

هذا ما تفعله قطعة من الشيكولاتة في المخ .. تفاصيل

زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر

زيادة 100 ألف جنيه.. أسعار أوبل كورسا 2024 الأرخص في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الكافيهات .. طريقة عمل الكابتشينو بالفوم

بالأحمر الجرئ .. رايا أبى راشد تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

كوت جلد .. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل رفقة زوجة حمو بيكا

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ