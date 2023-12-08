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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. الإمارات تطالب مجلس الأمن التصويت على وقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كتب عبر حسابه على منصة إكس أن دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية.

وقال "قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته".

وتأتي الدعوة الإماراتية بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في خطوة نادرة، الأربعاء، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا رسميا من تهديد عالمي تمثله حرب غزة.

 

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