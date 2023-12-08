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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

وفد مصر بالمؤتمر
وفد مصر بالمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة في الجزائر

 صرح السفير د. مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر أن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد ترأس الوفد المصري المشارك في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة خلال الفترة ٥-٧ ديسمبر ٢٠٢٣، تحت شعار "الإبتكار من أجل تنمية القارة الأفريقية"؛ والذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقد شارك السفير المصري في فعاليات المؤتمر الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي بحضور أكثر من ٣٥ وفداً رسمياً وزارياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة من الدول الأفريقية.


وصرح السفير وريده أن الوفد المصري عقد اجتماعات هامة مع المسئولين الجزائريين، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات وتنمية القدرات.


كما تم تفقد الشركات المصرية الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، حيث قدموا عرضاً لمشروعاتهم، ومدى اهتمامهم بالعمل على تعزيز أوجه الشراكة مع السوق الجزائري.

وقد أقام سفير مصر حفل استقبال شارك فيه الوفد الرسمي المصري وأعضاء من الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر، حيث تم إلقاء الضوء على العلاقات التي تجمع مصر والجزائر، وكذا أنشطة التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري التي تجري خلال الفترة الراهنة.

الرئيس الجزائرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سفير جمهورية مصر العربية مصر والجزائر

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