وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي وتشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة

أعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم الجمعة وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة أن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة والدفنة بمقابر الشموت ببنها وتتلقى الاسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم.

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمه".