محافظ الدقهلية: أدعو المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية االاستعدادات النهائية لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024 من داخل مقار عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، والمقرر انعقادها ايام الأحد 10والاثتين 11والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

تفقد " المحافظ " مقار اللجان الانتخابية داخل مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بتوريل ومدرسة ابن لقمان الاعداديه بنين بشارع الجمهورية وشدد علي ضرورة توفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين .

وقال " مختار": أدعو كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم ، ليعلموا ويدركوا مدي وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم .

ووجه " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف اعمال النظافة بمحيط جميع المقار الانتخابية سواء مدارس أو معاهد أزهرية أو وحدات صحية أو مضايف وتجهيز أماكن انتظار للناخبين من خلال توفير مقاعد انتظار وخيام لوقاية الناخبين من أشعة الشمس والامطار .

كما وجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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