عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف القوات الأمريكية في الشدادي

قوات أمريكية - ارشيفي
قوات أمريكية - ارشيفي

ذكرت قناة الميادين ان قصفا استهدف القوات الأميركية في الشدادي في الداخل السوري، مضيفة "  ويرجح أن المقاومة الإسلامية في العراق تقف وراء الهجوم" .

وكانت القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد غربي العراق تم استهدافها قبل قليل.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، الأربعاء، عن استهدافها في وقت سابق قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وأشارت الفصائل العراقية المسلحة، التي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وذكرت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 5 مسلحين وتدمير طائرة مسيرة في العراق عن طريق طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك بـ العراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ردت دفاعًا عن النفس باستخدام طائرة بدون طيار أمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الـ 5 وتدمير الطائرة بدون طيار الخاصة بهم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

ترشيحاتنا

العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان

رونالدو وماني يقودان النصر أمام الرياض

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

رعد وبرق في كل مكان.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ

سجل هدفًا .. محمد شريف يقود الخليج للفوز على أبها بالدوري السعودي

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جنازة فلسطينية في الخليل ويصيب طفلا بالرصاص الحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ