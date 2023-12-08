مريم طلعت السادات: الاستحقاقات الانتخابية تشهد رسائل قوية من المصريين

قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، القيادية بحزب الإصلاح والتنمية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، واجب وطني، وحق دستوري للمواطنين، مؤكدة أهمية النزول والاختيار في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن.

وأضافت "السادات"، في بيان، أن المصريين دائما ما يضرب بهم أروع الأمثلة فى النزول للاستحقاقات الدستورية، سواء كانت رئاسية أو نياببة أو استفتاءات، مشيرة إلى أن المصريين سيبعثون برسائل، تعكس وعيهم بأهمية المشاركة، وصياغة مستقبل وطنهم الذي نحلم جميعا له بالأفضل.

وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العالم، بأن ينتظر المشهد الانتخابي المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا الظروف الحالكة التي تحيط بنا من جميع الجهات، وتؤثر في أمننا القومي.

وشددت على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وتصوت الناخبين لمن يرونه مناسبًا.

وأوضحت القيادية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في توقيت يتطلب وعيا كبيرا، ومشاركة كبيرة من المصريين الذين يدركون الأخطار التي تحيط بوطنهم من الخارج، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.