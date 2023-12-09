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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير تؤكد موعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 12 في الأسواق العالمية

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

أكدت تقارير أن شركة وان بلس الصينية ستطلق هاتفها OnePlus 12 من الفئة الرائدة في الأسواق العالمية في 23 يناير المقبل، وذلك بعد إطلاقه في الصين منذ أيام في في حدث خاص تزامنًا مع الذكرى السنوية العاشرة للشركة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن أحد مسئولي شركة وان بلس كشف أن هاتف OnePlus 12 سينطلق في 23 يناير في أوروبا، كما سينضم إليه هاتف OnePlus 12R الأرخص . 

 

وأكدت شركة وان بلس أيضًا توسعاتها في منتجات إنترنت الأشياء بالإضافة إلى وصول OnePlus Open في أوائل عام 2024.      

 

وانطلق هاتف OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت، مع نظام Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 14.  

 

ويحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم ما يصل إلى 50 وات من الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات، مع شحن سلكي يصل إلى 100 وات.

 

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